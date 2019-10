Argentera senza dipendenti da oltre un anno: "Rischio chiusura"

Vi è un sindaco di un borgo alpino in Piemonte che, oltre a svolgere i suoi doveri istituzionali, è costretta a occuparsi, da sola, di aprire e chiudere gli uffici comunali e a sbrigare tutte le pratiche burocratiche mentre il suo vice e l’assessore compiono lavori da cantonieri. È una storia singolare, e decisamente difficile, quella che viene da Argentera, località di 77 anime situata a 1700 metri di altitudine in provincia di Cuneo, non lontano dal confine con la Francia.

Il piccolo comune da 15 mesi non ha più dipendenti. E così è lo stesso sindaco, e deputata di Fratelli d'Italia, Monica Ciaburro ad occuparsi praticamente di tutto, seppur tra mille difficoltà. È il primo cittadino a compilare i moduli, scrivere contratti, rilasciare le carte di identità elettroniche con le impronte digitali, scrivere le ordinanze per poi auto-firmarle.

Il sindaco ha spiegato che per brevi periodi ha tentato di ovviare alla situazione con agenzie interinali, "ma chi arriva e si forma poi sceglie di andare via. Se continua così siamo costretti a chiudere". “Ad agosto- racconta la Ciaburro - ho affiancato la dipendente che non aveva esperienza di burocrazia, spiegandole come si accede ai sistemi e come si registrano i moduli. Ma ha scelto di non restare”. Secondo il primo cittadino, anche Provincia e Unione montana valle Stura sono in grave carenza di personale ma, al momento, non si riesce a trovare una soluzione per ovviare al problema.

"E' vero che ci sono 77 elettori sulla carta per 77 chilometri quadrati, una media da deserto - spiega ancora il sindaco - ma abbiamo alpeggi e laghi, impianti invernali, 1.200 appartamenti: siamo un presidio di tradizioni locali e rappresentiamo lo Stato". La deputata di Fdi racconta che quando si trova alla Camera e spiega ai colleghi in Transatlantico la sua condizione “rimangono tutti allibiti. Ho resistito per senso del dovere, per rispetto verso i cittadini” .