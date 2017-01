Rifiniture in oro, palestra e sauna: ecco la casa di lusso della donna boss

La polizia ha arrestato Rosaria Pagano, esponente del clan camorristico Amato Pagano, uscito vincente dalla faida di Scampia che controlla il traffico di stupefacenti a Napoli e in buona parte dell'area metropolitana della città.

La donna, trovata dagli agenti a casa dell'amante, è apparsa tranquilla: "State calmi, noi siamo Amato Pagano e sappiamo come comportarci", ha dichiarato. La polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di 17 persone alle quali sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e associazione per delinquere finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Nella casa di Rosaria Pagano sono stati trovati beni di altissimo valore come oro, televisore al plasma e una palestra. Le indagini sono condotte dai Pm Vincenza Marra e Maurizio De Marco del pool coordinato dal procuratore aggiunto Filippo Beatrice.