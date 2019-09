Arrestati 12 capi ultrà della Juventus: ​ricattavano così la società

Blitz della polizia di Stato di Torino, coordinata dal Gruppo criminalità organizzata della procura, nei confronti delle frange ultrà della Juventus. Nell'ambito dell'operazione denominata "Last Banner", la Digos di Torino ha eseguito 12 misure cautelari nei confronti dei capi e dei principali referenti dei "Drughi", di "Tradizione-Antichi Valori", dei "Viking", del "Nucleo 1985" e di "Quelli.. di via Filadelfia", indagati a vario titolo per associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata.

Effettuate anche 39 perquisizioni con la collaborazione delle Digos di Alessandria, Asti, Como, Savona, Milano, Genova, Pescara, La Spezia, L'Aquila, Firenze, Mantova, Monza, Bergamo e Biella, nei riguardi di 37 fra i principali referenti dei gruppi ultrà in questione (ed anche del "N.A.B. - Nucleo Armato Bianconero"), indagati nell'ambito della stessa indagine.

L'accusa nei confronti degli ultrà è che abbiano messo in pratica per mantenere il “controllo militare” della curva bianconera e che abbiano creato un'associazione a delinquere che ricattava esponenti della Juventus per cercare di continuare ad avere biglietti agevolati e gestire così il bagarinaggio.

Tra le persone arrestate c'è il capo assoluto dei Drughi, Dino Mocciola, già finito in cella all'inizio degli anni Novanta per aver ucciso durante una rapina un carabiniere e considerato uno dei responsabili delle infiltrazioni della 'ndrangheta in curva, il suo braccio destro Salvatore Cava, il leader dei Tradizione Umberto Toia. Arrestato anche Beppe Franzo, presidente dell'associazione “Quelli di via Filadelfia”.

L’inchiesta era stata avviata un anno fa quando la società della Juventus aveva denunciato il ricatto che subiva.