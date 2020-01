Arrestato per spaccio di droga fugge e non si presenta all'udienza, adesso è ricercato

Viene sottoposto alla misura restrittiva dei domiciliari per via della sua fiorente attività dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti ma, nonostante tutto, porta avanti il “ lavoro ” da casa e viene arrestato. Unico particolare? Non si presenta all’udienza di convalida perché fuggito. Adesso è ricercato dai carabinieri.

Il fatto è accaduto a Catania e il protagonista dell’illecito di cui si sono perse le tracce è il 24enne Simone Alessandro Russo. L’uomo era un volto già noto alle forze dell’ordine per via dei reati commessi in materia di detenzione e spaccio di droga e stava già scontando la pena degli arresti domiciliari proprio per questo motivo. I militari però, con una segnalazione, supportata da una dettagliata attività investigativa, sono venuti a conoscenza che Russo, nonostante tutto, avesse organizzato tra le mura domestiche una fruttuosa attività dedicandosi alla vendita della merce stupefacente. Dall’abitazione dell’uomo era stato riscontrato un via vai continuo di gente senza distinzione d’età, ovvero tutte le persone interessate alla compravendita di droga. Dunque per la “squadra Lupi” del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania era arrivato il momento di agire. Nel corso di uno dei controlli eseguiti quotidianamente dai carabinieri nel domicilio del 24enne ubicato nel Villaggio Zia Lisa, si è presentata anche la squadra speciale per effettuare una perquisizione a tutta l’abitazione.