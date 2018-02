Arriva burian sull'Italia È gelo da Nord a Sud

Sull'Italia arriva burian. Un'ondata di freddo sta per arrivare sull'Europa e dal 25 febbraio si posizionerà proprio sul nostro Paese. Il burian, o meglio conosciuto come buran, è di fatto un vento gelido molto forte che di solito soffia da Nord. E quasi sempre questo tipo di perturbazione è accompagnato da neve e umidità. A quanto pare sull'Italia arriverà però in una forma più attenuata grazie al surriscaldamento anomalo della stratosfera. Gli esperti del meteo.it spiegano la situazione: "li effetti del riscaldamento si stanno per riversare nella troposfera, ossia nella zona dove avvengono i fenomeni atmosferici. Successivamente il possibile arrivo di una bassa pressione atlantica interagirà con l'aria gelida favorendo estese nevicate fino in pianura su gran parte del Nord e addirittura anche al Centro - avverte Antonio Sanò, de ilmeteo.it -. La situazione è in continua evoluzione e le sorprese non mancheranno".Insomma l'inverno in questo ultimo scorcio di febbraio e con l'inizio di marzo farà sentire tutta la sua forza.