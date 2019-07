ASSESSORA PD DI REGGIO EMILIA

Capovolgere una foto dell'avversario politico, ritraendolo a testa in giù, è un tic sempre più diffuso a sinistra per mettere alla berlina e tacciare di fascismo chi ha idee opposte alle proprie. Ma, a volte, il gesto può trasformarsi in un boomerang e costare un richiamo da parte del segretario nazionale del Partito democratico. È questo il caso di Valeria Montanari, assessore ai lavori pubblici in quota Pd al Comune di Reggio Emilia nella giunta del sindaco Luca Vecchi, riconfermato alla guida della città alle elezioni amministrative di un mese fa. Stavolta l'obiettivo del macabro riferimento alla morte di Benito Mussolini è stata la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Il segretario del Pd Zingaretti costretto alle scuse.