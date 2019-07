Attentato di Manchester, il messaggio in bottiglia di una madre arriva in Puglia

È stato il mare del Salento a restituire il ricordo di una delle vittime di Manchester. Una bottiglia sigillata è stata trasportata dalle onde del mare dall'Inghilterra fino alla Puglia. A ritrovarla, tra gli scogli, un operaio della ditta Paeco, che stava ripulendo il tratto di costa in località Pozzo Pasulo per conto del Comune.

All'interno della bottiglia foto, un braccialetto viola, preghiere e pensieri della madre della 14enne Sorrell Leczkowski, morta nell'attentato terroristico del 22 maggio 2017. Dopo il concerto della cantante statunitense Ariana Grande, un kamikaze si fece esplodere all'esterno della Manchester Arena uccidendo 22 persone.

Così la madre della giovane, distrutta dal dolore, ha deciso di affidare al mare il ricordo della figlia. Dopo aver viaggiato due anni, la bottiglia è giunta in un tratto costiero di Torre Vado, marina di Morciano di Leuca.

" Nell'attimo in cui sei morta - si legge in uno dei messaggi all'interno della bottiglia - il mio cuore si è spezzato a metà. Un lato è pieno di dolore, l'altro è morto con te. Mi sveglio spesso di notte quando il mondo è addormentato e cammino lungo il viale dei ricordi con le lacrime sulle guance. Ricordarsi di te è facile. Lo faccio ogni giorno, ma la tua mancanza è un dolore al cuore, che non se ne va mai via. Ti tengo stretta nel mio cuore e lì rimarrai, fino a quando arriverà il giorno gioioso che ci incontreremo di nuovo. Mamma ".

Il sindaco di Morciano di Leuca e l'amministrazione comunale hanno invitato la famiglia della giovane nel Salento per riconsegnare loro la bottiglia.