Atterraggio d'emergenza per volo British Airways: ​"C'era fumo in cabina"

Paura sul volo della British Airways, in partenza da Bari e diretto a Londra. Il pilota è stato costretto a un atterraggio di emergenza, nell'aeroporto di Basilea-Mulhouse, a causa della comparsa di fumo in cabina.

A renderlo noto è stato l'aeroporto franco-svizzero, che si trova al confine tra Francia, Svizzera e Germania. Secondo le prime informazioni, sembra che il volo sia decollato questa mattina intorno alle 11.00 dallo scalo di Bari. Il velivolo era diretto a Londra, ma il pilota, dopo aver rilevato la presenza di fumo in cabina, sarebbe stato costretto ad atterrare in Svizzera, intonro alle 13.30. I passeggeri a bordo, che sarebbero in tutto 165, non hanno subito alcun danno, se non quello di rimanere fermi in aeroporto. Quarttro membri dell'equipaggio, invece, secondo quanto riporta Fanpage, sarebbero stati trasportati all'ospedale, perché sarebbero stati a contatto con il fumo.

Per venti minuti, il Basilea-Mulhouse è rimasto chiuso al traffico, per permettere l'arrivo dei vigili del fuoco. Per il momento non sono ancora chiare le cause dell'incidente.

È il secondo caso simile in due mesi, per la British Airways. Ad agosto, infatti, un volo partito da Londra era stato costretto ad atterrare a Valencia, per uno stato di emergenza: un guasto, infatti, aveva fatto scaturire il fumo in cabina.