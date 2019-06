Atti osceni sul treno: denunciato 51enne a Varese

Gesti e atti osceni sul treno. Li ha compiuti lunedì un uomo che ha importunato una giovane donna presente sulla sua stessa carrozza nei pressi della stazione di Varese.

Di fronte alle rimostranze della passeggera, l’aggressore non si è fermato, tutt’altro: ha reagito colpendola alla testa e strappandole un orecchino. Poi è sceso dal convoglio ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

La ragazza ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine e nel farlo ha consegnato ai poliziotti una preziosa fotografia. Durante le fasi dell’aggressione infatti la giovane non ha perso lucidità e con il cellulare ha scattato una foto a quello straniero stava compiendo atti osceni. Sempre lunedì, ma a Sesto Calende, all’interno della stazione, due donne hanno subito altrettante aggressioni sessuali da parte di un ventenne: anche in quel caso una delle vittime non si è persa d’animo e ha scattato una foto alla targa dell’auto del molestatore, arrestato dopo pochi minuti dai Carabinieri.

L’immagine e la descrizione dell’energumeno effettuata dalla donna ai poliziotti varesini sono state importanti per l’identificazione dell’aggressore.

Nella prima mattina di oggi infatti gli agenti della Polizia ferroviaria di Varese hanno riconosciuto lo straniero, presente ancora una volta all’interno della stazione cittadina. Fermato e identificato è risultato essere un cittadino originario del Kenya di 51 anni, provvisto di regolare permesso di soggiorno, con vari precedenti penali e di polizia. Il keniota è stato denunciato in stato di libertà.