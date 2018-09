In aumento i casi di tubercolosi: è allerta nel Vicentino

Sale l’allerta per un sensibile aumento di casi di tubercolosi, stanziale o importata, nel vicentino negli ultimi due anni. All’ospedale San Bortolo, infatti, la proiezione per l’anno in corso è di 40 malati mentre nel 2017 i ricoveri erano stati 38. Dati alti soprattutto se confrontati a quelli del 2016 quando si erano registrati 25 infetti e del 2015 con 16.

Ogni settimana sono 3- 4 i pazienti che finiscono in cura nelle stanze blindate del reparto malattie infettive, dove è previsto un ricambio d'aria ogni dieci minuti, sei all'ora. Al momento si segnalano una ventina di casi su un territorio particolarmente a rischio per la presenza di lavoratori immigrati arrivati da paesi in cui la tbc è endemica.

Su Vicenza si segnala un afflusso costante di pazienti da Arzignano e dintorni in quanto il reparto di malattie infettive del San Bortolo è l’unico della provincia ad essere dotato di stanze di isolamento adatta ad una malattia come la tubercolosi ad alto grado di contagiosità.

In merito alla vicenda è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, il quale riporta un episodio avvenuto nei giorni scorsi all'ex hotel Virginia di Sandrigo, adibito a struttura di accoglienza di profughi.

“E' grave sapere” è l’allarme lanciato da Ciambetti “che un immigrato clandestino colpito da questa malattia si è dato alla fuga, diventando un potenziale veicolo infettivo” . Il presidente del Consiglio regionale ha continuato affermando che “non sappiamo dove si trovi ora questo straniero, di certo nei giorni precedenti al suo allontanamento sarà rimasto a contatto con diverse altre persone presenti nella struttura” .