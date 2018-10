Austria, ecco il bordello di lusso preferito dagli italiani

In Austria, a 10 chilometri dal confine con l'Italia, sorge un bordello di lusso in cui i clienti sono quasi tutti italiani. Si chiama Wellcum, dal gioco di parole per cui un innocente ''welcome'' diventa un mix tra “well” (buono) e “cum” (eiaculazione), e si trova a Villach. Salvo Sottile è entrato al suo interno con le telecamere di Prima dell'alba, e ha scoperto un mondo fatto di clienti insospettabili che lasciano a casa la moglie, superano la frontiera e decidono di passare una serata "diversa".

Come scrive Dagospia , " i clienti pagano l'entrata al club con una modica cifra di 85 euro, possono mangiare e bere quanto vogliono, possono passare tutta la notte in albergo in compagnia di una donna, oppure pagando degli optional possono fare richieste “particolari” come fare sesso utilizzando dildo e giocattoli vari, oppure far sdraiare una ragazza nuda su un divano, vestirla solo di frutta fresca e assaggiare ogni prelibatezza direttamente dal suo corpo, come se fosse un vassoio umano ". Tutto chiaramente nella legalità, perché se da noi la prostituzione è reato, in Austria è assolutamente lecito.

Lecito, controllato e anche pagato lautamente. Le ragazze, come i clienti, pagano l'ingresso al club, pagano le tasse come regolari professioniste e vengono anche controllate a livello sanitario. Una scelta che garantisce sicurezza alle lavoratrici, ai clienti e alla stessa Austria, che non ha sfruttamento della prostituzione in mano ai criminali e incassa anche del denaro. Che non deve essere neanche poco, a giudicare da quanto ha scoperto Sottile, durante le interviste. In un turno di circa otto ore, le ragazze riescono anche a guadagnare fino a 1000 euro. E in un mese di lavoro c'è chi ne guadagna 10.000 euro. E adesso il dibattito sulla riapertura delle case chiuse potrebbe investire anche l'Italia.