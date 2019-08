Auto contromano su A10 provoca incidente con 5 feriti nell'Imperiese

Cinque feriti e quattro veicoli coinvolti, tra cui due mezzi pesanti. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto, in mattinata, all’interno della galleria San Bartolomeo, dell’Autostrada dei Fiori, tra i caselli di Taggia e Sanremo (Imperia), in direzione Francia, a causa di un’auto, una “Fiat 16” che viaggiava contromano, per motivi in fase di accertamento da parte della polizia stradale.

La tragedia è stata evitata per un soffio. Sono circa le 10, quando alla centrale operativa dell’Autofiori arriva la chiamata di un utente che segnala un mezzo che viaggia in senso contrario. Partono subito le misure di emergenza, ma non c’è quasi neppure il tempo di verificare la segnalazione, che avviene lo schianto.

Sul posto accorrono il personale sanitario del 118, con i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli operatori dell’A10. Il traffico viene deviato a senso unico alternato, quindi procede per alcune ore a rilento. I feriti vengono tutti stabilizzati e portati in ospedale chi in codice “giallo” di media gravità, chi in “verde”. Gli agenti della sottosezione di Imperia Ovest della Stradale stanno ora cercando di chiarire i contorni della vicenda.

Innanzitutto, bisognerà capire a quale casello è entrato il conducente della Fiat e perché ha imboccato contromano la carreggiata (direzione Genova, anziché confine di Stato). Non è neppure trascorsa una settimana - era, infatti, il 23 agosto - quando sull’Autofiori una coppia di spagnoli di ritorno dalle vacanze in Italia è stata sorpresa contromano sull’A10, tra Bordighera e il confine con la Francia. Stavolta, tuttavia, non si trattava di un errore, ma la coppia stava fuggendo dal proprietario di una stazione di servizio, dopo aver messo il pieno di gasolio al furgone, senza pagare.