Avellino, incidenti sulle strade provinciali: 7 i feriti tra cui un bambino

Una domenica infernale quella trascorsa sulle strade dell’Avellinese, dove diversi sono stati gli incidenti e i feriti. A Grottaminarda si sono scontrate due autovetture, con tre persone che sono finite all’ospedale. Ancora più grave l’episodio accaduto a Calabritto; un’automobile si è ribaltata e le quattro persone a bordo, tra cui un bimbo, sono state ricoverate d’urgenza.

A Grottaminarda sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, perché l’incidente tra le due vetture è stato violento. Una delle due macchine è stata sbalzata fuori la carreggiata. Le tre persone coinvolte sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino e assistite dal personale medico per le prime cure.

A Calabritto, invece, in contrada Rosmarino, un’autovettura per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada dopo essersi ribaltata. In questo caso a bordo, insieme a tre adulti, c’era anche un bambino. I feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Oliveto Citra, dove, anche se non sono in pericolo di vita, saranno sottoposti a interventi chirurgici molto delicati.

Un giorno fa, a Jesolo, un’automobile è finita in un canale e sono morti quattro giovani. L'episodio è avvenuto poco prima dell'1,30 e, giunti i soccorsi, non sono bastati i tentativi di rianimazione. Il conducente ha perso il controllo della vettura; salva solo una ragazza.