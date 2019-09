Avellino, dopo il rogo i cittadini ringraziano i vigili del fuoco

Dopo la grande paura per il rogo di venerdì scorso, arriva la riconoscenza dei cittadini di Avellino ai vigili del fuoco. In città spuntano manifesti di ringraziamento ai caschi rossi per l’impegno dimostrato durante l’emergenza dell’incendio alla fabbrica di componenti di batterie per auto. E i pompieri ringraziano: “Ci riempite d’orgoglio”.

Un murale, firmato dai “Cittadini d’Irpinia” ha reso omaggio nelle scorse ore all’impegno dei vigili del fuoco. Sul manifesto c’è l’immagine di un pompiere che brandisce l’idrante e affronta un muro di fiamme. Una scritta recita: “Sempre, ovunque, comunque. Vigili del fuoco eroi di tutti. Grazie!”.

Un gesto che non è passato inosservato e che, oltre che a mettere d’accordo tutta una città e un territorio, ha ottenuto la gratitudine degli stessi vigili del fuoco. In un post apparso su Twitter e pubblicato dal profilo ufficiale del Corpo, si legge la “replica” dei caschi rossi all’affetto dei cittadini avellinesi: “Dopo tanto lavoro per l’incendio del 13 settembre nell’azienda di componenti per batterie d’auto, alzarsi e vedere il manifesto appeso ci riempie di orgoglio. Grazie ai cittadini d’Irpinia – conclude il twit – per il gesto d’affetto”.

Quello dei manifesti 6x3 non è stato l’unico gesto di riconoscimento e gratitudine per i caschi rossi. Nei giorni scorsi, infatti, erano apparsi tra la città e la provincia numerosi striscioni di ringraziamento per i vigili del fuoco e per il loro lavoro. Intanto proseguono i controlli sulla qualità dell'aria nel comprensorio irpino e le indagini per scoprire le cause che hanno scatenato il tremendo incendio di una settimana fa.

