Viaggia con un orango ​drogato chiuso nella valigia

Aveva riposto un piccolo esemplare di orango nella valigia dopo averlo drogato. Per questo motivo Andrei Zhestkov, un turista russo di 27 anni, è stato arrestato all'aeroporto di Bali, in Indonesia, con l’accusa di traffico di specie protette e ora rischia 5 anni di prigione e una multa da 7mila dollari.

All’aeroporto, il 27enne è stato fermato alla dogana per normali controlli ma, aperta la valigia, gli agenti si sono trovato davanti un esemplare maschio di due anni di orango che dormiva, probabilmente narcotizzato con le pillole contro l'allergia ritrovate vicino.

Il turista si sarebbe giustificando affermando che la sua intenzione era quella di portare il primate per tenerlo con se come animale da compagnia e che lo avrebbe avuto da un amico che, in precedenza, l’aveva acquistato per 3mila dollari in un mercato a Giava.

Vicino all’orango sono state trovate delle coperte e latte per neonati, oltre a due gechi e cinque lucertole.

Nel mondo sono presenti solo 100mila esemplari di orango e per questo motivo è definita come specie in pericolo di estinzione dall’Unione internazionale per la conservazione della natura; proprio in Indonesia numerosi animali di questa specie vengono uccisi e catturati da bracconieri ma anche dai lavoratori che nelle foreste fanno spazio alle coltivazioni di palme da olio.