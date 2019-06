Bambino di quattro anni muore per annegamento

Un bambino dell'età quattro anni, che si trovava all'interno del Mirabeach, che è il parco acquatico di Mirabilandia, è deceduto nel corso del primo pomeriggio, con ogni probabilità in seguito e per via di un annegamento. Vale subito la pena specificare come il susseguirsi degli eventi vada ancora chiarito in ogni suo dettaglio. Il triste episodio è avvenuto attorno alle 15 di oggi.

Dall'Agi si apprende come gli enti preposti stiano già lavorando al caso. Il piccolo, come riportato pure su Il Corriere.it, è stato sottoposto con prontezza alle cure e agli interventi. Non sarebbe possibile segnalare, insomma, alcun ritardo da parte degli operatori sanitari presenti nel parco o da parte di quelli arrivati poco dopo l'allerta. La prima fonte citata parla pure di un tentativo di rianimazione. Purtroppo qualunque manovra medica o qualunque sforzo celere, compreso quello di trasportare il bambino nel nosocomio ospedaliero di Ravenna, si è rivelato senza speranza.