Bankitalia, nuovo record del debito pubblico: a giugno sale a 2386 miliardi

Un nuovo record per il debito pubblico. A giugno il passivo delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 21,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.386,2 miliardi. Lo rende noto la Banca d'Italia.

L'incremento riflette l'aumento di 20,5 miliardi delle disponibilità liquide del Tesoro (a 67,7 miliardi; erano pari a 48,4 miliardi a giugno 2018) e l'effetto complessivo degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio che hanno aumentato il debito di 1 miliardo.

Per quanto riguarda i sottosettori, invece, il debito delle Amministrazioni centrali è aumentato di 22,6 miliardi mentre quello delle Amministrazioni locali si è ridotto di 1,1 miliardi. Il debito degli Enti di previdenza è rimasto pressochè invariato.

In linea generale, un forte aumento riguarda anche il periodo che va da gennaio 2018 a gennaio 2019, dove il debito pubblico è aumentato di 71 miliardi, 6 miliardi ogni mese, con un incremento del 3,1 per cento. A colpire, in quel caso, è stato l'effetto spread, dovuto allo scontro con l'Europa che ha provocato grande incertezza tra gli operatori economici.