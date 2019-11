Bari, arriva un corso di formazione per gattari

L'amore per gli animali varca sempre nuovi confini. Ricordate la figura della gattara? La romantica signora che si prende cura dei nostri amici a quattro zampe mostrando loro una sterminata dedizione, soprattutto se si tratta di randagi bisognosi di cibo, e amorevoli cure? Bene, i tempi cambiano: quello della gattara o del gattaro diventa una professione che ha addirittura i suoi momenti di studio e formativi. In Puglia, a Bari, arriva un corso per gattari. Si, avete capito bene. Una "due giorni" di full immersion di lezioni per imparare a gestire e accudire una colonia di gatti.



Ad ospitare il corso, che si terrà domani e dopodomani (il 23 ed il 24 novembre) la sede della polizia locale. Le lezioni, infatti, si terranno nell'auditorium "Gianni Ianni" di via Paolo Aquilino 1.

La dicitura esatta del corso è "Corso per tutori di colonia" ed è stato organizzato dall'Enpa (l'ente nazionale per la protezione degli animali), e Lav (la lega anti vivisezione).

"Finalmente a Bari un corso per chi ogni giorno in silenzio e con le proprie forze di occupa delle colonie feline della città. Un supporto per comprendere meglio cosa fare e come tutelare i nostri gatti attraverso le relazioni di professionisti qualificati. Non mancate" scrive l'Enpa sulla sua pagina Facebook. L'evento sul social network vede già quarantasei partecipanti e centonovantasei persone interessate.

L'iniziativa vede anche il patrocinio del Comune di Bari e la partecipazione di "Animal law", un'associazione non-profit che promuove le leggi eque per gli animali.



"È la prima volta che organizziamo questo corso a Bari. Vogliamo dare maggiore competenza ai gattari o tutori di colonie che hanno un vero e proprio tesserino" dichiara a IlGiornale.it Sara Leone, responsabile di Lav Bari, continuando "L'idea di questo corso a Bari (in altre zone d'Italia si è già tenuto precedentemente) è far conoscere le leggi che regolano le colonie feline ed i comportamenti dei gatti". I "gattari", al momento del ritiro del tesserino professionale, firmano un disciplinare che prevede il rispetto di alcune regole ben precise a tutela degli animali e per preservare l'igiene, si pensi alle colonie di gatti nei condomini. Nel capoluogo pugliese esiste un censimento delle colonie feline in città ed in provincia (si pensi alla colonia di Molfetta) ed ognuna ha un suo tutore che se ne occupa quotidianamente. Il corso è aperto a chiunque voglia partecipare, anche se non è dotato di tesserino. Si sa, l'amore per gli animali coinvolge tutti.