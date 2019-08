Bastona il cane sul balcone: denunciata per maltrattamenti

Bastona il cane sul balcone, la riprendono e scatta la denuncia. Una donna, residente a Legnago, provincia di Verona, ha preso a legnate il suo labrador sul ballatoio di casa. La scena di violenza efferata è stata ripresa da alcuni clienti del bar difronte. Il video, diffuso successivamente sui social, è finito all'attenzione di un gruppo di animalisti che ha denunciato i fatti alle autorità competenti (guarda il video).

Una randellata dietro l'altra, piena e brutale. Così, una donna residente a Legnago, tranquilla cittadina in provincia di Verona, ha letteralmente massacrato di botte il suo cane. Spietata e crudele come un criminale mai satollo di sangue, ha percosso ripetutamente con un'asta metallica l'innocente bestiola. Il cane, un tenerissimo labrador nero, si è accasciato sul pavimento del balcone, fortemente provato dalla scarica di colpi rabbiosi della sua padrona.

La scena, è stata ripresa con lo smartphone da un cliente. del bar difronte alla casa. Altre persone, invece, sono accorse in difesa della povera vittima lanciando invettive contro l'autrice senza mai gloria del folle gesto.

Il video, una sequenza agghiacciante di mazzate della durata di 13 secondi, è stato diffuso accidentalmente sui social diventando virale. Caso ha voluto, per fortuna, che finisse all'attenzione della Lega nazionale per la difesa del cane di Legnago e del Basso Veronese capeggiata da Mariella Zamperlin. L'attivista veneta ha subito segnalato l'accaduto e denunciato la donna per maltrattamenti ai carabinieri.

Il caso è ora in Procura a Verona. Il cane sta bene.