Bellomo, dopo lo "scandalo minigonne" il giudice destituito fa ancora lezione

Torna agli onori della cronaca Francesco Bellomo, ex giudice del Consiglio di Stato, finito nella bufera lo scorso anno e poi destituito per "aver leso il prestigio della magistratura". Forse ricorderete il caso della scuola per la preparazione ai concorsi, l'ormai famosa "Diritto e Scienza", accusata - tra le altre cose - di richiedere una sorta di "dress code" a chi otteneva borse di studio. " È stato poi dichiarato - si leggeva nel documento finale dopo le indagini il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa - che, allegato a tale contratto, vi fosse un documento contenente il cosiddetto dress code, che prevede diversi tipi di abbigliamento dei borsisti a seconda delle occasioni. Per l'abbigliamento femminile si fa anche menzione alla diversa lunghezza della gonna, del tipo di calze e del tipo di trucco ".

Bene. Due giorni fa, era il 4 giugno intorno alle 19, alla Fiera di Roma, gli aspiranti magistrati che hanno tenuto la prova scritta del concorso per diventare toghe si sono trovati di fronte ad una scena che è stata catturata dalle telecamere del Corriere. Bellomo è al centro di un semicerchio di studenti che lo ascoltano. Chi passa di lì rivolge allora insulti sia in direzione del docente che di chi si è fermato ad ascoltare le indicazioni per la prova concorsuale. "Vergognati - si sente dire - anche voi che lo state ad ascoltare, dovete vergognarvi". Qualcuno urla insulti: "Sei un cogl...". Altri ritengono "strano" che "venga qui a fare questa sorta di proselitismo". Una delle ragazze intervistate dice di aver fatto "il corso con Bellomo", però "preferisco non rispondere". Fa ancora firmare il contratto? "No no - risponde lei - Non esiste più questa cosa".