Belluno s'infuria con Alberto Angela: "Dolomiti anche le nostre"

Per qualcuno la puntata di Meraviglie, trasmissione di Alberto Angela, si è conclusa con un pizzico di amaro in bocca. Lo sanno bene i bellunesi, che non hanno apprezzato il fatto che il programma dedicato al patrimonio Unesco italiano si sia dimenticato di loro, parlando delle Dolomiti, ma limitandosi a quelle di Trento e Bolzano.

Arriva dal presidente della provincia Roberto Padrin un commento che sa di molta delusione, raccolto dal Corriere delle Alpi. Puntata da record di spettatori quella di Meraviglie andata in onda mercoledì, ma anche una puntata su cui vuole "verificare tutto", perché "a Belluno si trova il 46,1% delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità Unesco", ma nessuna li ha nemmeno citati per errore.