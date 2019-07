Carabiniere ucciso, Berlusconi: "Mi unisco al dolore di tutti gli italiani"

"Mi unisco al dolore di tutti gli italiani per la drammatica scomparsa del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, barbaramente ucciso mentre faceva il suo dovere e garantiva la sicurezza ai cittadini" . Così Silvio Berlusconi su Facebook esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia del carabiniere ucciso oggi a Roma da due stranieri.

"Il Militare scomparso era un uomo generoso e buono, sempre pronto ad aiutare i più deboli anche quando non era in servizio. Questo rende la sua perdita un dolore ancora più grande. Sono certo - aggiunge il leader di Forza Italia - che i responsabili di questo gesto crudele saranno assicurati alla giustizia e sconteranno la loro colpa con la severità che meritano" . Berlusconi, nel suo messaggio, ricorda che "quello del carabiniere è un impegno duro, un servizio alla collettività rischioso e purtroppo non sempre rispettato come merita" e, pertanto, non solo ai militari dell'Arma ma a tutte le forze dell'ordine " vanno assicurati compensi e mezzi adeguati". "Continueremo a chiederlo a gran voce fino a quando non verranno incrementate le risorse del tutto insufficienti sinora a disposizione" , conclude Berlusconi.