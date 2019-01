Don Biancalani pensa al partito dei disobbedienti anti-Salvini

Don Massimo Biancalani esprime apprezzamento nei confronti del sindaco di Palermo Leoluca Orlando e della sua ferma opposizione nei confronti del Decreto sicurezza.

Una disobbedienza civile da cui potrebbe sorgere un movimento, definito “rete” dal parroco di Vicofaro ma che suona tanto come l’ennesimo partito intriso di un più che interessato buonismo. “Contiamo sulla costruzione di una rete di realtà ecclesiali/regionali laiche e non che siano disponibili a fare sistema.” , ha rivelato Biancalani, come riportato da “Il Secolo d’Italia”.

“Ho un contatto con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Giudico positiva la sua opposizione alla messa in pratica del decreto Salvini. Approvo la disobbedienza civile. Mi piacerebbe incontrarlo per aprire anche un confronto con lui su questa ‘rete laico/ecclesiale. Abbiamo tanti ragazzi che vengono dalla Sicilia”.

Ed ecco che parte la solita solfa di chi si accanisce contro il Decreto sicurezza, esaltando il sistema degli Sprar e parlando di accoglienza da estendere anche a chi non proviene da zone di guerra o persecuzione ma tenta di raggiungere l’Europa per motivazioni di carattere economico, contribuendo così a saturare un sistema in tilt da tempo. “Sono molto critico sul decreto sicurezza e sulle politiche sull’immigrazione di questo governo perché vanno a peggiorare un sistema. Fanno acqua da tutte le parti, sono punitive, non hanno alcuna progettualità per quanto riguarda l’integrazione dei migranti e cancellano l’unico sistema funzionante, quello degli Sprar, limitato ormai ai soli casi di persone che riescono ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale in quanto vittime di guerra. Una limitazione questa che purtroppo gravemente ignora il fatto che la maggioranza degli immigrati proviene invece da aree subsahariane devastate da corruzione, povertà ed assenza di diritti civili e che scatenerà nel giro di pochi mesi a catena problemi di ordine pubblico dovuti all’assenza di permessi di soggiorno ed all’impossibilità di respingere gli immigrati nei loro paesi di provenienza” .

Ritorna anche un’altra tematica comune alla frangia di “disobbedienti”, ovvero i problemi di ordine pubblico, di cui potrebbero rendersi protagonisti proprio quanti sono stati fatti entrare nel nostro Paese pur non avendone diritto. La ricetta per evitare ritorsioni sarebbe pertanto quella di estendere diritti a tutti indistintamente.