Bidello molesta bimba: il papà va a scuola e lo pesta a sangue

Un bidello avrebbe molestato una bambina, riservandole attenzioni particolari, e allora il padre della piccola, per vendicarsi di quanto avrebbe subito la figlia, si è recato a scuola e ha pestato a sangue l'operatore scolastico.

Teatro del fatto l'stituto comprensivo Domenico Scinà al Villaggio Santa Rosalia di Palermo, dove il papà ha fatto irruzione nel complesso e una volta individuato il suo obiettivo nel corridoio, lo ha colpito con una gragnuola di calci e pugni.

Un'aggressione violentissima che ha reso necessario l'intervento dell'ambulanza e di numerosi volanti della polizia. Infatti, come raccontato da BlogSicilia.it, che riporta la testimonianza della madre di una scolara," Il bidello non riusciva più ad alzarsi da terra…". E solo il lavoro degli agenti ha riportato la calma.

La vicenda a monte della vendetta è ancora tutta da chiarire, motivo per il quale gli inquirenti stanno indagando per appurare se il bidello abbia davvero molestato la piccola, così da procedere con i provvedimenti da adottare. I genitori della bambina hanno infatti sporto denuncia per molestie.