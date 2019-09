Bimba di 7 anni muore di malaria: il padre denuncia l’ospedale

Il rientro da un viaggio in Africa, nel Paese nativo della madre, e subito sono apparsi i primi sintomi. Poi la corsa in ospedale. Ma, nonostante i medici la abbiano subito portata in terapia intensiva, per la piccina non c'è stato niente da fare. La malaria l'ha stroncata a soli sette anni. La tragica morte si è consumata all'ospedale Infantile di Alessandria. Ora, però, il padre della bambina, un intaliano, vuole andare a fondo sulle cause della morte della figlia e ha deciso di denunciare l'ospedale.

Quando ieri pomeriggio è arrivata all'ospedale Infantile di Alessandria, la bambina, che abitava a Carbonara Scrivia, un paesino di poco più di un migliaio di abitanti nel Tortonese, si trovava già in gravissime condizioni. I medici hanno diagnosticato la malaria in brevissimo tempo e hanno deciso di trasferirla immediatamente nel reparto di terapia intensiva pediatrica "per una terapia mirata" . Qualasiasi tipo di cura si è, tuttavia, rivelata vana e, come fanno sapere dall'ospedale, "nonostante l'alta professionalità delle cure e l'immediatezza degli interventi" , in serata la piccola era già morta.