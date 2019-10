Bimba azzannata dai rottweiler: denunciata mamma dell'amica

Era a casa di una sua amichetta a giocare quando è stata azzannata da due cani rottweiler. La piccola di 8 anni è stata subito trasportata dal 118 all'Ospedale Maggiore di Bologna, dove i medici l'hanno sottoposta a un intervento chirurgico.

L'episodio è successo intorno alle 20 di ieri sera in un'abitazione sulle colline di Bologna. Le due bimbe stavano giocando quando i cani hanno morso alle gambe la piccola ospite.

La madre 39enne dell'amica, padrona di casa, ha dato subito l'allarme chiamando i carabinieri. Sul posto sono così giunti i medici del 118 che hanno portato la bimba in ospedale. La donna è stata denunciata per lesioni colpose. Come riporta il Corriere, dai primi accertamenti i due cani sono risultati essere di proprietà dell'ex marito della 39enne, padre dell'amica della bambina ferita.

L'ultimo episodio di questo tipo si è registrato pochi giorni fa in provincia di Cosenza, dove una bimba di 4 anni è stata azzannata alla testa da un rottweiler.