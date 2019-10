"Bimba disabile senza scuolabus". Il sindaco non ci sta: "Trasporto assicurato"

" Ci risiamo! Un'altra discriminazione! Questa volta tocca ad una piccola alunna. Si chiama Giulia, abita a Scafa ed è una bimba con disabilità, per questo usa una carrozzina. Vorrebbe andare a scuola insieme a tutti i suoi compagni ma a lei non è permesso. Almeno non come fanno tutti gli altri ". Inizia così la denuncia dell'Associazione Carrozzine Determinate Abruzzo che si scaglia contro il sindaco di Scafa (Pescara).

" Tutti gli alunni prendono lo scuolabus, ma lei non può salire perché il pulmino non è accessibile - si legge ancora nel post su Facebook -. I genitori più volte e da tempo avevano fatto presente la situazione al Comune, ma le risposte ricevute erano: 'Non ci sono i soldi per uno nuovo scuolabus; rendere accessibile quello presente è troppo dispendioso e toglie troppi posti' ". Nella denuncia online si fa anche riferimento a " Un piccolo mezzo di un solo posto con autista e senza assistenza, ad eccezione di due volte alla settimana dove a pensarci dovrebbero essere mamma e papà ".

La vicenda rimbalza sulla stampa locale e nel piccolo centro abruzzese scoppiano subito le polemiche. Ma il sindaco non ci sta e, in un lungo post su Facebook, spiega la posizione del Comune. " Durante l'estate abbiamo incontrato nella sede comunale il padre della piccola Giulia - scrive il primo cittadino Maurizio Giancola -. Da subito abbiamo informato il genitore che i nostri mezzi di trasporto non erano abilitati al trasporto per disabili poiché non muniti dei necessari apparati tecnici. Non avremmo potuto nell'immediatezza procedere all'acquisto di uno scuolabus attrezzato del costo di circa 85 mila euro né apportare ad uno degli scuolabus già in nostra dotazione eventuali modifiche ".

Ma il Comune, come spiega il sindaco raggiunto al telefono dal Giornale.it, non lascia sola la piccola Giulia. " Abbiamo garantito, nel contempo, il trasporto con mezzo diverso dallo scuolabus comunale dando incarico alla cooperativa sociale 'Mani Tese' ". E assicura: " A breve arriverà un pulmino accessibile anche a Giulia ".