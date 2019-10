La bimba travolta da suv fuori dall'asilo ora torna a parlare

Tre settimane dopo l'incidente, la bimba travolta da un suv davanti all'asilo ha rincominciato a parlare. La piccola, ricoverata per un grave trauma cranico e sottoposta a un delicato intervento, ha così superato la fase più critica ed è tornata anche a mangiare.

Lo scorso 8 ottobre, la bimba di due anni e mezzo era stata investita da un suv in retromarcia. La Toyota Land Cruiser era stata parcheggiata in salita davanti all'asilo di Chieri quando è scivolata all'indietro travolgendo diversi bambini. Gli amichetti della piccola hanno riportato solo qualche ferita, mentre lei era stata ricoverata in gravi condizioni e sottoposta a un lungo intervento. Nei giorni scorsi, come riporta TgCom24, la bimba aveva riaperto gli occhi ed era tornata a reagire agli stimoli.

L'uomo che aveva posteggiato il suv, il fratello di una delle titolari della scuola materna, è stato denunciato dalla Procura per lesioni personali stradali gravissime.