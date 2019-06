Bimbi devono imparare il Corano: picchiati con le mazze al centro islamico

Mazzate per fargli imparare il Corano. Se quei versetti non riuscivano a memorizzarli bene, su di loro sarebbe abbattuta la violenza dei maestri dell'associazione culturale islamica. Succede in Italia, nel centro di Santa Croce sull'Arno a Pisa. È qui che sarebbero avvenuti i presunti maltrattamenti ai danni di giovani allievi musulmani.

Nel doposcuola che fa capo a un'associazione culturale senegalese islamica sono intervenuti i poliziotti della squadra mobile pisana che, dopo indagini e l'installazione anche di videocamere nascoste, hanno deciso di fare irruzione nello stabile per arrestare due maestri di Corano. Un'altra persona invece risulta per ora indagata.

Le vittime dei presunti maltrattamenti sarebbero bambini e ragazzi tra i 7 e i 17 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia, coordinati dal sostituto procuratore Flavia Alemi, nel doposcuola i maestri di Corano avrebbero cercato di tramandare i versi del libro sacro dell'islam utilizzando anche metodi violenti. Secondo le indagini, i bambini sarebbero stati colpiti anche con delle mazze.

Ora, c'è da precisare che - stando a quanto emerso dal lavoro degli investigatori, al doposcuola non ci sarebbero stati insegnamenti anti-occidentali né inneggianti alla jihad. La casa in cui sarebbero avvenuti i presunti maltrattamenti era frequentata da almeno sessanta minori.

