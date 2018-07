Bimbo di 6 anni muore investito dal trattore del nonno

Un brutto lunedì 9 luglio quello trascorso in provincia di Cuneo dove un bambino di appena 6 anni è finito sotto il trattore del nonno, i soccorsi sono stati inutili e per il bimbo non c'è stato nulla da fare

Alla guida del mezzo c'era il nonno che, stando alle prime ricostruzioni, durante una manovra non si è reso conto della presenza del bambino e lo ha investito. Sono stati immediatamente allertati i medici del 118 ma non c'è stato nulla da fare, arrivati sul posto hanno constatato la morte del bambino. Il nonno è stato trasportato in stato di choc nell'ospedale Santa Croce e Carle mentre la salma è stata inviata nella camera mortuaria del cimitero di Centallo. Il magistrato incaricato dell'indagine dovrà ora decidere cosa farne. Ad intervenire sul luogo dell'incidente, una piccola azienda agricola sita in San Biagio frazione di Centallo, sono stati sia i carabinieri che i funzionari dello Spresal dell'Asl Cn1 oltre che i Vigili del Fuoco.

Un tragico epilogo, da chiarire ancora la dinamica che ha portato il nonno ad investire il nipote durante la manovra. Secondo alcune informazioni sembrerebbe che il primo non si fosse reso conto della presenza del secondo. In attesa di riuscire a capire cosa sia successo sul posto è stata inviata anche un'unità del nucleo Operativo di Fossano che coopererà insieme ai Carabinieri della stazione di Centallo impegnati fin dalla seconda mattinata del 9 luglio. L'incidente è avvenuto poco dopo le nove di mattina.

Qualche giorno fa, in India, un'anziana donna era stata buttata sotto il trattore dal proprio figlio.

Si resta in attesa per riuscire a capire cosa sia effettivamente successo e come mai il nonno non si sia accorto della presenza del nipote mentre manovrava il mezzo.