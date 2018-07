Bocelli e il blitz nella villa: "Abbiamo avuto paura"

"Erano circa le 2 di notte, io ero da poco rientrato da Torre del Lago, dove mi trovavo per le prove del Festival Puccini, e in casa c’era molta gente, circa una ventina di persone, i miei figli, mia moglie Veronica ed alcuni amici. Abbiamo sentito il vigilante urlare che erano entrate delle persone nella dependance" . Andrea Bocelli racconta così la notte di paura vissuta giovedì, insieme alla famiglia, quando due malviventi hanno cercato di introdursi nella sua villa di Forte dei Marmi.

Il racconto

"Erano in due, con dei passamontagna e manganelli; dicevano di avere delle pistole, ma noi non le abbiamo viste. C’è stata una colluttazione con il vigilante, poi sono scappati. Fuori c’era un’Audi e una terza persona che li attendeva" , ha aggiunto la moglie del tenore al Corriere.

Una guardia privata infatti è stata spinta a terra da uno dei banditi. Subito dopo è entrato in funzione l'allarme e i due malviventi si sono dati alla fuga senza riuscire a portare via nulla. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri, ma poiché non risulta nessuna effrazione o colluttazione di rilievo, non verrà presentata denuncia.