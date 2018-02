Boldrini, altra foto choc: la testa tagliata da un paio di cesoie

Ci mancava solo questo: un nuovo fotomontaggio choc a sfondo violento con protagonista la presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini.

A pochi giorni di distanza dalla scoperta dell'immagine in cui la terza carica dello Stato veniva ritratta con la testa mozzata, il gruppo Facebook "I sentinelli di Milano" scova un altro fotomontaggio in cui la testa della candidata di Liberi e Uguali viene stretta da una cesoia tenuta in mano da una macabra figura con il viso insanguinata.

Ancor più delirante, se possibile, la didascalia: "Giustizia per Pamela Mastropietro barbaramente uccisa e fatta a pezzi da una risorsa nigeriana amica della Boldrini". La foto, almeno nella versione diffusa dai "Sentinelli" è stata condivisa da un utente nella cui immagine profilo compare il simbolo del Partito nazionale fascista.

Appena pochi giorni fa il web era stato sconvolto dalla comparsa di un'altra immagine sempre della Boldrini con la testa mozzata e ancora una volta il ricorso agli immigrati, dipinti come portatori di violenza, criminali e soprattutto amici della presidente della Camera.