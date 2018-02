Fotomontaggio choc in rete: "Laura Boldrini sgozzata da un nigeriano"

Raccapricciante: non c'è altra parola per definire il fotomontaggio che sta circolando in rete in queste ore in cui Laura Boldrini è rappresentata con la testa mozzata e la scritta "sgozzata da un nigeriano inferocito."

Come non bastasse, come per rendere più esplicito il messaggio, la didascalia prosegue: "Questa è la fine che deve fare così per apprezzare le usanze dei suoi amici". L'immagine è stata scovata e denunciata dal gruppo Facebook "I sentinelli di Milano", che l'ha riproposta sulla propria pagina.

La macabra vignetta fa riferimento alla drammatica vicenda del barbaro omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana fatta a pezzi e abbandonata in due trolley nel Maceratese. Per questo delitto il principale indiziato - già finito in manette - è uno spacciatore nigeriano.

"Non crediamo sia più tempo come pratica da social di cancellare il nome e il cognome di chi scrive o pubblica cose così - scrivono i Sentinelli, che hanno fatto nome e cognome dell'autore dell'immagine - Noi diamo per scontato che Laura Boldrini abbia un grado di protezione tale da non rischiare nulla, perché" di persone di questo tipo "si sta riempiendo il Paese con mandanti politici fin troppo noti".

Il post è già stato segnalato a Facebook, che dovrebbe provvedere a rimuoverlo.