Il bollettino medico su Gentiloni: "Ottimo decorso clinico"

"Pieno successo dell'intervento" a cui è stato sottoposto il premier Paolo Gentiloni, "confermato questo pomeriggio dall'ottimo decorso clinico" del paziente. Lo riferisce il bollettino appena diffuso dal Policlinico Gemelli di Roma. Il presidente del Consiglio, nella giornata di ieri, "è stato sottoposto all'impianto di uno stent sulla base degli esami del sangue e di una Tac che avevano rilevato una ostruzione di un ramo coronarico distale", precisano i sanitari. L'intervento è stato eseguito dal professor Filippo Crea, direttore del Polo di scienze cardiovascolari e toraciche della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli, e dalla sua équipe. "Il pieno successo dell'intervento è confermato questo pomeriggio dall'ottimo decorso clinico del premier in degenza in Unità Coronarica del Gemelli", conclude la struttura. Intanto dal mondo politico si sono susseguiti messaggi di auguri indirizzati al premier. Tweet, sms e telefonate bipartisan per augurare al presidente del Consiglio un pronto rientro a Palazzo Chigi. Gentiloni potrebbe restare in ospedale ancora per qualche giorno, ma chi gli sta vicino afferma che vorrò tornare a lavoro già da lunedì prossimo.