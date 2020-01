Bologna, la denuncia di una residente: "Quando esco col cane porto sempre la pistola"

" Io la sera, quando esco a portare il cane, tengo sempre la pistola in tasca ". Una rivelazione choc fatta da un'abitante 60enne del Pilastro. Ieri, a pochi giorni dal voto in Emilia Romagna, Anna Rita Biagini ha accompagnato Matteo Salvini per le strade di uno dei quartieri più difficili della periferia di Bologna e ha fatto importanti dichiarazioni.

Droga, sporcizia, delinquenza: la donna ha raccontato al leader della Lega i problemi che affliggono il Pilastro. " Io vivo qui da trent’anni e le cose negli ultimi tempi sono solo peggiorate. Tutti sanno quello che succede ma nessuno parla, ho spesso denunciato queste cose alle forze dell’ordine ", ha dichiarato la 60enne consegnando a Salvini un dossier con foto e segnalazioni fatte in zona contro i pusher. " Chiedo semplicemente di poter uscire di casa tranquillamente e qui da un po' non mi sento sicura ". Anna Rita Biagini ha spiegato a Salvini di aver paura quando esce dal suo appartamento. " La sera quando porto il cane a fare una passeggiata ho una pistola in tasca, è regolarmente denunciata. Mi spiace ma è così ", ha dichiarato la donna. Parole che hanno indignato, e non poco, il leader della Lega.

La signora, come riporta il Corriere, ha poi raccontato la sua storia personale. " Mio figlio è morto di overdose a trent’anni, per questo combatto lo spaccio. In realtà lui era malato di Sla e purtroppo era tossicodipendente. Quando le suoi condizioni erano peggiorate ha deciso di farla finita e lo ha fatto nel modo che conosceva, facendosi una dose letale ". E così, profondamente segnata, la donna ha iniziato la sua lotta contro la droga, nonostante le continue minacce.