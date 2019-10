Bologna, follia sui binari: ragazzini sfidano treni ad Alta Velocità

Camminano sui binari e sfidano i treni in transito: è uno degli ultimi "giochi" che spopolano tra i più giovani. Ragazzini che mettono in pericolo la loro vita per dimostrare agli amici di essere forti e senza paura.

L'ultimo episodio è stato registrato lo scorso sabato quando il macchinista del Frecciargento 8523 ha notato al bivio Santa Viola (periferia di Bologna) quattro ragazzini posizionati sui binari. L'uomo è riuscito in tempo a bloccare il convoglio e a fermare uno dei giovani. Si tratta di un minorenne, che in compagnia di alcuni amici, si era posizionato sulle rotaie.

Il ragazzo, ha spiegato la Polizia ferroviaria, " è stato ammonito sulla pericolosità del suo comportamento e riaffidato ai genitori, mentre gli altri tre amici sono già stati identificati e a breve verranno rintracciati ". Le immagini dell'episodio, rilasciate dalle forze dell'ordine, sono impressionanti: mostrano i quattro giovani in piedi sui binari, poco prima dell'arrivo del treno.

Non si tratta però di un caso singolo. Pochi giorni fa a Borgo Panigale " un gruppo di minori aveva tenuto lo stesso comportamento, notato da un agente Polfer, che era intervenuto identificandone alcuni ", ha dichiarato la Polizia spiegando che i giovani sono stati poi multati.

Una follia che rischia di avere gravi conseguenze non solo per i protagonisti, ma anche per chi viaggia a bordo dei treni.