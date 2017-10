Bologna, i collettivi la spuntano di nuovo: annullato convegno di Azione universitaria

A Bologna i collettivi universitari sono riusciti anche stavolta nel loro intento: tappare la bocca agli studenti di destra. Dopo le proteste portate avanti dal Cua (Collettivo universitario Autonomo) il convegno 'filo-Assad' che si sarebbe dovuto tenere nella Scuola di Giurisprudenza è saltato.

Il presidente della Scuola, Nicoletta Sarti, si legge su Bolognatoday, ha deciso di sospendere tutte le attività e di mettere i lucchetti ai portoni della Facoltà 'per motivi di ordine pubblico'. "Mi sento ingannata, l'evento si è rivelato colorato politicamente con presenze più o meno discutibili, comunque nulla a che vedere con il seminario che mi era stato richiesto" , ha detto la Sarti spiegando che "per quanto mi riguarda, gli studenti di Azione Universitaria che fanno richieste legittime hanno il peso di tutti gli altri". Il convegno in questione era, infatti, stato promosso da Azione universitaria che aveva chiamato a parlare anche Caludio Mutti, editore della rivista Eurasia, definito dai collettivi come un "pensatore rossobruno che, negli anni in cui i fascisti piazzavano bombe sui treni e nelle piazze, si è distinto come militante della frangia nera stragista".