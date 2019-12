Bologna, siringhe a scuola: il preside barrica gli studenti

Decine di siringhe e di aghi sparsi a terra nell'area verde tra due scuole. È quanto si trovano sotto agli occhi ogni mattina i docenti e i giovani alunni della succursale elementare Casaralta e della media Zappa di via Saliceto, a Bologna.

I due edifici scolastici, dove studiano circa 400 studenti, sono circondati da un giardino dove i ragazzi sono soliti trascorrere la ricreazione. Ma tra gli alberi e i cespugli si nascono anche decine di aghi e siringhe. Una situazione pericolosa che da anni i genitori degli studenti denunciano con numerose segnalazioni. Come spiega il Resto del Carlino, l'ultima è arrivata pochi giorni fa. Sempre più preoccupate per l'incolumità dei propri figli, le famiglie hanno chiesto un intervento per eliminare il problema in modo definitivo. " Adesso basta. Non è possibile che tutte le volte che i bambini escono, qualcuno rischia di farsi male. L'incidente è sempre in agguato ", hanno tuonato i genitori degli alunni della scuola elementare.

Così il preside Adriano Rovinazzi ha deciso di dare un segnale forte, vietando a tutti l'ingresso nell'area verde. " Per motivi di sicurezza - si legge in una nota del dirigente - si dispone di non utilizzare in alcun modo l'area esterna, in particolare il giardino e le pertinenze esterne all'edificio ". I controlli di tutto il personale scolastico non mancano, ma ora sono necessarie " verifiche, sopralluoghi e la conseguente messa in sicurezza dell'area da parte dei servizi comunali ".

Come riporta il quotidiano, i genitori degli studenti si sono scagliati contro il camper del SerT che, da almeno vent'anni è parcheggiato vicino ai due istituiti e offre servizio mobile ogni mattina mentre gli alunni sono sui banchi. " Non credo quelle siringhe siano di pazienti che abbiamo in carico noi. Dietro al camper, c'è un progetto ben specifico. I nostri pazienti, poi, sanno bene che, se non si comportano seguendo le regole, è a rischio il servizio stesso. Ecco perché chi accede stipula una sorta di contratto terapeutico con noi ", ha dichiarato la dottoressa Raffaella Campalastri, che dirige il programma Dipendenze patologiche e Assistenza dell'Ausl.