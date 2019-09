Bordighera, monegasco posteggia Ferrari su belvedere, 253 euro di multa

D’accordo che una Ferrari fa sempre la sua bella figura e poi targata Montecarlo, ha quel tocco in più, ma posteggiarla in uno dei luoghi più suggestivi della città, Bordighera, nota località turistica della provincia di Imperia, a pochi chilometri da Sanremo e dal confine con la Francia, non è stata proprio una bella idea.

Non fosse altro perché l’automobilista sapeva di non poter posteggiarla in quel punto. Era palese. Ha dovuto, infatti, spostare una transenna per entrare nella rotonda sul mare, un belvedere che permette di ammirare la Riviera ligure di Ponente e la Costa Azzurra.

Non ci troviamo, dunque, di fronte al classico divieto di sosta, per l’auto in doppia fila, ma a un’infrazione che al monegasco è costata una multa complessiva di 253 euro, incluso il divieto di accesso in aree non adibite alla sosta. E dire che la polizia municipale di Bordighera avrebbe volentieri rimosso il bolide, ma non ha potuto farlo, perché il carro attrezzi non riusciva a entrare.

Tra non molto al Comando vigili di Bordighera dovrebbero arrivare le temute “ganasce”, che bloccano l’auto sulla strada, esponendola al pubblico ludibrio, a maggior ragione, se si tratta di una supercar. Nel frattempo, i vigili hanno atteso un’oretta che tornasse il proprietario, per consegnargli i verbali “brevi manu”. Alla fine, però, non vedendolo tornare hanno lasciato classico foglietto rosa sul parabrezza.