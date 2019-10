Brindisi, anziano gli nega l'elemosina e il nigeriano lo aggredisce

I carabinieri di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, Obasuyi Oregbe Setre, 21enne di origine nigeriana residente a Oria, un Comune in provincia di Brindisi, e denunciato in stato di libertà, per tentata estorsione, un suo connazionale 39enne, in Italia senza fissa dimora. Entrambi sono regolari sul territorio nazionale per motivi umanitari. Ieri pomeriggio , un pensionato 72enne del luogo, nell’andare a riprendere la sua autovettura in sosta nell’area di parcheggio del centro commerciale “Le Colonne” di Brindisi, è stato avvicinato dal 39enne il quale gli ha chiesto l’elemosina e, al suo rifiuto, lo ha afferrato per un braccio strattonandolo e procurandogli un lieve graffio alla mano.

La vittima è riuscita a salire in macchina, ad allontanarsi e a raggiungere i carabinieri già sul posto per un servizio perlustrativo. I militari, su indicazione della vittima, hanno raggiunto alcuni extracomunitari che si trovavano nell’area di sosta. Il gruppo di immigrati, alla vista dei carabinieri, si sono dati alla fuga a piedi, allontanandosi in diverse direzioni. Sono stati fermati due di loro. Durante le prime operazioni di identificazione, Obasuyi Oregbe Setre, al fine di sfuggire al controllo, ha sferrato una gomitata a uno dei militari che reagendo è riuscito ad evitare il colpo e a bloccare l’extracomunitario. Al termine delle formalità di rito, il 21enne è stato tratto in arresto e condotto presso la sua presunta abitazione in regime di arresti domiciliari, mentre il 39enne è stato denunciato in stato di libertà.