Brindisi, gli cade addosso una porta da calcio durante un allenamento: grave un 14enne

Durante un allenamento gli è caduta addosso una porta del campo di calcio comunale di Mesagne, in provincia di Brindisi, dove stava giocando con alcuni amici. Un ragazzino di 14 anni è ricoverato, da ieri, in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Perrino" di Brindisi, in seguito alle lesioni provocate dall'incidente. Il giovane, infatti, ha subito un trauma cranio-facciale ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un ematoma cerebrale.

In base alle prime ricostruzioni dei fatti, l'adolescente, che gioca in una squadra giovanile del luogo nel ruolo di portiere, si sarebbe aggrappato alla traversa di una porta mobile, che però si è rovesciata colpendolo alla testa. La prognosi è riservata e si attendono gli esiti del decorso post operatorio. Sull'accaduto, intanto, stanno indagando i poliziotti del commissariato di Mesagne, che hanno posto sotto sequestro la porta. L'azione degli agenti serve ad accertare che la porta sia regolarmente omologata e che risponda ai requisiti richiesti.