Brindisi, rapisce e violenta la ex: 52enne in manette

Un sequestro con tanto di violenza sessuale. Di tali gravissimi reati è accusato un 52enne di Ostuni (Brindisi) nei confronti della sua ex fidanzata. Altri reati contestati all'uomo sono quelli di stalking, violenza privata e violazione di domicilio. Nei confronti del 52enne è stato disposto un provvedimento restrittivo firmato dal gip in accordo con le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Brindisi e condotte dal personale del commissariato di polizia della Città Bianca.

Come è possibile leggere da Brindisi Oggi, è stata la stessa vittima a denunciare quanto avvenuto ai suoi danni. Da quanto è emerso, pare che l'uomo si sarebbe introdotto illecitamente in casa più volte, inviandole un numero incalcolabile di messaggi, il cui contenuto sarebbe stato spesso minaccioso. Il sequestro sarebbe avvenuto lo scorso agosto. In seguito, la presunta violenza sessuale. La sventurata sarebbe riuscita a liberarsi e a denunciare il tutto alle forze dell'ordine.

