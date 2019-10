Brucia una casa nell'Imperiese, cadavere carbonizzato all'interno

Una tragedia si è consumata, nella tarda mattinata in località Poggio, a Castellaro, in provincia di Imperia, dove un uomo è morto carbonizzato, nell’incendio della propria abitazione a due piani. Si tratterebbe di sessantenne disabile, che viveva all'interno dello stabile, ma la notizia non è stata ancora ufficializzata, anche perché bisognerà attendere l'identificazione della salma.

In fase di accertamento le cause del rogo, che potrebbero essere collegate all’esplosione di una bombola o a una fuga di gas, ma non si escludono altre ipotesi. La ricostruzione. Erano circa le 12.30, quando lo stabile, situato in una zona di campagna, è andato in fiamme e i vicini hanno allertato i soccorsi.

Sul posto hanno a lungo lavorato squadre dei vigili del fuoco, ma il corpo è stato trovato soltanto nel primo pomeriggio, quando domato il fuoco, i pompieri hanno proceduto alla bonifica dei locali. L’abitazione è andata completamente bruciata e al momento sono in corso i rilievi. Alcuni testimoni hanno detto di aver visto l’immobile avvolto dalle fiamme. Probabilmente l’uomo non ha fatto in tempo a mettersi in salvo, forse proprio perché disabile, ed è stato divorato dal fuoco.