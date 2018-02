Bullismo, pugni in faccia alla compagna di classe 12enne: "Sei grassa"

Un grave episodio di violenza e bullismo si è verificato in una scuola media di Augusta (Siracusa). Protagonisti due ragazzini di dodici anni. La vittima, presa di mira da tempo con offese e minacce perché ritenuta grassa, è stata presa a pugni in faccia da un suo compagno di classe, alla presenza di altri coetanei e dell'insegnante di sostegno. È stato il docente a prestare le prime cure alla vittima per poi chiamare la madre e i carabinieri.

Dopo le lesioni subite la ragazzina è stata portata al pronto soccorso. A scuola sono arrivati i carabinieri, che hanno identificato tutte le parti coinvolte ed informato la Procura dei minori di Catania. Le forze dell'ordine proporranno all'istituto scolastico l'avvio di un ciclo di incontri con le varie classi al fine di trattare, con gli studenti, il tema del bullismo, sottolineando la gravità delle conseguenze, sia per chi lo subisce che per chi lo pone in essere.