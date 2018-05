Bus esce di strada sulla A4: 26 feriti, uno è molto grave

Durante la notte, un bus della linea Flixbus è uscito di strada, mentre viaggiava sull'autostrada A4, nel tratto fra Latisana e San Giorgio di Nogaro, mentre viaggiava in direzione Trieste.

Verso le 3.27 della notte tra il 18 e il 19 maggio, un pullman della linea che offre viaggi low coast in tutta Europa, è uscito di strada sulla Venezia-Trieste. A bordo del mezzo viaggiavano 43 persone, numero confermato da una nota del 112. Sul posto sono intervenute le ambulanze, provenienti da Latisanna, San Vito, Cervignano e aiuti sono arrivati anche dal Veneto. Le persone ferite sembrerebbero essere 26. Vicino al luogo dell'incidente, è stato subito allestito un punto medico, per poter soccorrere le persone ferite più lievemente, mentre la prima squadra di soccorsi ha trasportato in elicottero all'ospedale di Udine una ferito grave, con un trauma cranico, ancora in prognosi riservata. Nel frattempo altre tre persone sono state portate nello stesso ospedale e due a quello di Portogruaro. Una secondo gruppo di soccorritori ha trasferito 16 feriti lievi all'ospedale di Palmanova.

Le forze dell'ordine stanno indagando, per capire quali possano essere state le cause dell'incidente. Sul posto, ieri notte, sono intervenuti anche squadre di soccorsi meccanici, che hanno chiesto la chiusura del tratto autostradale fra Latisana e San Giorgio e hanno svolto un'operazione lunga e complessa, per riuscire a spostare il mezzo.