Arrestato il sospettato per l'omicidio della celebre influencer russa

Il caso che ha sconvolto l’opinione pubblica di Mosca potrebbe essere già a una svolta. L’omicidio di Ekaterina Karaglanova, l’influencer e travel blogger molto celebre su instagram, avrebbe il suo presunto colpevole. A rivelarlo è stata la polizia russa che ha già arrestato e interrogato il sospettato.

A informare su quanto accaduto è stata Irina Volk, il ministero dell’Interno, che ha riferito dell’arresto di un uomo potenzialmente coinvolto nell’omicidio. Dalle prime informazioni il killer è nato nel 1986 e su di lui è stato aperto un procedimento penale per omicidio, ma fino a ora, non ci sono altre generalità dell’indiziato, né tanto meno il possibile movente.

Intanto sull’omicidio dell’influencer sono trapelati altri dettagli sul ritrovamento del corpo. Sono stati due uomini a trovare la valigia in cui è stato nascosto il cadavere. La polizia ha cercato eventuali testimoni, non è stata trovata nessun tipo di arma, né segni di colluttazione. Ma c’è un elemento molto importate che è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza. Le immagini mostrano di un uomo che entra nel condominio con indosso un paio di guanti, nonostante le alte temperature. Si porta con sé un bagaglio a mano usato magari per nascondere le prove. In molti credono che possa trattarsi dell’ex fidanzato dell’influencer, descritto come un lupo che la giovane temeva.

24 anni, giovane e bella, Ekaterina Karaglanova da tempo viveva a Mosca. Molto attiva sul web, da poco era tornata da un viaggia sull’isola di Corfù.