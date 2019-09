Cadavere in spiaggia: choc a Santa Maria di Castellabate

Orrore questa mattina su una spiaggia di Santa Maria di Castellabate, comune in provincia di Salerno.

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato da alcune persone che stavano camminando sul litorale, in località Pozzillo. Secondo quanto riporta Info Cilento, la persona deceduta sarebbe il 38enne Domenico Di Sessa, titolare di una famosa struttura ricettiva situata nel paese cilentano.

I passanti, alla vista del corpo riverso sulla battigia, hanno subito lanciato l’allarme. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi. I sanitari del 118 giunti sul posto, però, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Poco dopo sulla spiaggia sono arrivate anche le forze dell'ordine, con il magistrato di turno che ha disposto un esame esterno da parte del medico legale, cui seguirà il sequestro della salma e l'autopsia per accertare le cause della morte. Sul luogo sono giunti anche i familiari dell'uomo deceduto per effettuare il riconoscimento del corpo.

Stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe che la tragedia sia avvenuta la scorsa notte quando il 38enne è caduto in acqua a causa di un malore. L'uomo, impossibilitato a raggiungere la spiaggia, sarebbe annegato. Le indagini, però, vanno avanti e nessuna ipotesi viene esclusa.