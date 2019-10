Cagliari, chiosco distrutto dalle fiamme

Paura all'alba di questa mattina a Solanas, una frazione di Sinnai, Comune in provincia di Cagliari. I vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, sempre nel Cagliaritano,sono intervenuti per l'incendio di un chiosco di legno andato completamente distrutto.



Soccorso anche un ragazzo intossicato dal fumo, fortunatamente in maniera lieve. Il giovane è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 senza essere ricoverato all'ospedale di Cagliari





Sul posto sono giunti anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Quartu Sant'Elena per ulteriori accertamenti del caso. Come si legge sul giornale on line " Casteddu ", il rogo potrebbe essere di

Non è la prima volta che accade un episodio simile in Sardegna. A giugno scorso, nel giro ventiquattr'ore, due chioschi, uno sul lungomare di Quartu (sempre in provincia di Cagliari) e l'altro in spiaggia, furono avvolti dalle fiamme. Anche in quei casi intervennero i vigili del fuoco di Cagliari e i carabinieri.