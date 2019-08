La Calabria contro l'autonomia: in bar e ristoranti niente prodotti del Nord

Il governo è spaccato sull'autonomia. Tra gli alleati gialloverdi non si arriva a trovare la quadra e il Paese inizia già a spaccarsi. Ora la lotta al regionalismo differenziato passa per la cucina.

Commercianti e ristoratori della Calabria hanno infatti iniziato a esporre sulle vetrine cartelli rossi con la scritta " Ristorante selezionato #mangiasud. In questo ristorante non serviamo vini o altri prodotti del Nord ". E ancora: " Bar deVENETizzato ".

Come riporta la Stampa, al Sud viene quindi bandito ogni prodotto che viene dal Nord Italia. Niente vini e cibi tipici del Settentrione: " Tutte le materie prime sono originarie delle regioni meridionali ", si legge sulle locandine, diventate virali anche sui social.

" Perché lo facciamo? - si legge ancora sui cartelloni -. Perché le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna vogliono trattenere tutto il residuo fiscale. Le tasse pagate al Nord resteranno al Nord. Se consumi prodotti del Nord, arricchisci i settentrionali..." .