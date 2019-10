Calenda contestato da operai ex Embraco: "Vergognati"

Alla manifestazione dei lavoratori dell'ex Embraco sotto la sede del Mise a Roma ha fatto un salto anche Carlo Calenda, che si è beccato gli insulti di un operaio: "Vergognati, hai 409 lavoratori sulla coscienza…vergognati, vergognati!" .

L'europarlamentare, nonché ex ministro dello Sviluppo Economico, ha preso il megafono in mano: "C'era un fondo che era stato costituito per prendere la proprietà in caso l’industrializzazione fosse andata male e facesse in prima persona il lavoro di trovare un investitore, mettendoci un contratto di sviluppo. Sono dodici mesi che dico che questo fondo va fatto intervenire […] Bisogna reinserire il fondo anti delocalizzazioni e fatta comprare e rilevare l'azienda da Invitalia" .